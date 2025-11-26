Croq’Histoires : Lire sans les livres Bibliothèque Gutenberg Paris

Nous vous proposons de participer à un moment ludique où on vous lira plein d’histoires – sans un seul livre! Au programme : projections, contes et kamishibaïs.

Sur inscription, à partir de 3 ans.

Saviez-vous qu’on pouvait lire sans les livres ? Non ?!

Si, si. Venez élucider ce mystère à bibliothèque Gutenberg.

Le mercredi 26 novembre 2025

de 15h00 à 16h00

gratuit Public enfants et jeunes. A partir de 3 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-26T16:00:00+01:00

fin : 2025-11-26T17:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-26T15:00:00+02:00_2025-11-26T16:00:00+02:00

Bibliothèque Gutenberg 8 rue de la Montagne d’Aulas 75015 Paris

+33145546976 bibliotheque.gutenberg@paris.fr