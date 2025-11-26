Croq’Histoires : Lire sans les livres Bibliothèque Gutenberg Paris
Croq’Histoires : Lire sans les livres Bibliothèque Gutenberg Paris mercredi 26 novembre 2025.
Nous vous proposons de participer à un moment ludique où on vous lira plein d’histoires – sans un seul livre! Au programme : projections, contes et kamishibaïs.
Sur inscription, à partir de 3 ans.
Saviez-vous qu’on pouvait lire sans les livres ? Non ?!
Si, si. Venez élucider ce mystère à bibliothèque Gutenberg.
Le mercredi 26 novembre 2025
de 15h00 à 16h00
gratuit Public enfants et jeunes. A partir de 3 ans.
Bibliothèque Gutenberg 8 rue de la Montagne d’Aulas 75015 Paris
+33145546976 bibliotheque.gutenberg@paris.fr