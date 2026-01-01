Croq’Histoires

24 Place du Mail Lorris Loiret

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-09 17:00:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-01-09 2026-02-07 2026-04-03

Croq’Histoires

Croq’Histoires activité gratuite pour les enfants de 3 à 8 ans à la bibliothèque municipale, durée une demi-heure, les vendredis à 17h. 0 .

24 Place du Mail Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 94 83 68 bibliotheque@lorris.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Croq’Histoires Lorris a été mis à jour le 2025-08-29 par OT GATINAIS SUD