Croquant d’histoires, Bibliothèque de la Grand’Mare, Rouen

Croquant d’histoires Mercredi 29 avril, 16h00 Bibliothèque de la Grand’Mare Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Début : 2026-04-29T16:00:00+02:00 – 2026-04-29T16:30:00+02:00

Fin : 2026-04-29T16:00:00+02:00 – 2026-04-29T16:30:00+02:00

Des contes qui raviront petits et grands dès 4 ans.

Bibliothèque de la Grand'Mare rouen Rouen Seine-Maritime Normandie

© Sihem ATAMNIA