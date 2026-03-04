Croquant et bidouilles : Hervé Tullet, Bibliothèque du Châtelet, Rouen

Croquant et bidouilles : Hervé Tullet Mercredi 18 mars, 15h00 Bibliothèque du Châtelet Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-18T15:00:00+01:00 – 2026-03-18T16:00:00+01:00

Fin : 2026-03-18T15:00:00+01:00 – 2026-03-18T16:00:00+01:00

Ce rendez-vous en deux temps invite les enfants à écouter des histoires, puis à dessiner en s’inspirant de l’univers d’Hervé Tullet.Un atelier pour les enfants de 5 à 8 ans.

Bibliothèque du Châtelet Place de Châtelet, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Châtelet / Lombardie / Sapins Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.rouen.fr/agenda/croquant-et-bidouilles-herve-tullet »}]

Ce rendez-vous en deux temps invite les enfants à écouter des histoires, puis à dessiner en s’inspirant de l’univers d’Hervé Tullet.Un atelier pour…

© Karine De Heyn