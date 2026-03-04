Croquant multilingue, Bibliothèque des Capucins, Rouen

Croquant multilingue Mercredi 18 mars, 15h00 Bibliothèque des Capucins Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Les élèves de cours de Français Langue étrangère vous proposent une lecture à voix haute de courtes histoires en différentes langues telles que l’anglais, l’arabe, le dari, le bengali, l’ukrainien ou encore le tigrigna. Ces histoires seront également retranscrites en français.

Bibliothèque des Capucins 21 Rue des Capucins, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.rouen.fr/agenda/croquant-multilingue »}]

