Croque Histoires Bibliothèque d'Arros de Nay Arros-de-Nay mercredi 24 septembre 2025.

Bibliothèque d'Arros de Nay 4 Rue de l'École Arros-de-Nay Pyrénées-Atlantiques

2025-09-24

fin : 2025-09-24

2025-09-24

Le rendez-vous familial du mercredi dans votre bibliothèque !

Les bibliothèques du réseau du Pays de Nay vous invitent pour un temps lectures en famille pour petits et grands kamishibaïs, albums, contes, marionnettes, …

Accès libre et gratuit .

Bibliothèque d'Arros de Nay 4 Rue de l'École Arros-de-Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73

