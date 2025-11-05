Croque Histoires Bibliothèque d’Arros de Nay Arros-de-Nay
Bibliothèque d’Arros de Nay 4 Rue de l’École Arros-de-Nay Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-11-05
fin : 2025-11-05
2025-11-05
Le rendez-vous familial du mercredi dans votre bibliothèque !
Les bibliothèques du réseau du Pays de Nay vous invitent pour un temps lectures en famille pour petits et grands kamishibaïs, albums, contes, marionnettes, …
Accès libre et gratuit .
