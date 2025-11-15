Croque Histoires Bibliothèque d’Arros-de-Nay Arros-de-Nay
Croque Histoires Bibliothèque d’Arros-de-Nay Arros-de-Nay mercredi 1 avril 2026.
Croque Histoires
Bibliothèque d’Arros-de-Nay 4 Rue de L’Ecole Arros-de-Nay Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-01
Date(s) :
2026-04-01
Les bibliothèques du réseau du Pays de Nay vous invitent pour un temps lectures en famille pour petits et grands kamishibaïs, albums, contes, marionnettes, … suivi d’échanges. .
Bibliothèque d’Arros-de-Nay 4 Rue de L’Ecole Arros-de-Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73
English : Croque Histoires
German : Croque Histoires
Italiano :
Espanol : Croque Histoires
L’événement Croque Histoires Arros-de-Nay a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay