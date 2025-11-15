Croque Histoires Bibliothèque d’Arros-de-Nay Arros-de-Nay

Croque Histoires

Bibliothèque d’Arros-de-Nay 4 Rue de L’Ecole Arros-de-Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

Les bibliothèques du réseau du Pays de Nay vous invitent pour un temps lectures en famille pour petits et grands kamishibaïs, albums, contes, marionnettes, … suivi d’échanges. .

Bibliothèque d’Arros-de-Nay 4 Rue de L’Ecole Arros-de-Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73

