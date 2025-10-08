Croque Histoires Bibliothèque de Bordes Bordes
Croque Histoires Bibliothèque de Bordes Bordes mercredi 8 octobre 2025.
Croque Histoires
Bibliothèque de Bordes 27 Avenue Gaston Fébus Bordes Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-08
fin : 2025-10-08
Date(s) :
2025-10-08
Le rendez-vous familial du mercredi dans votre bibliothèque !
Les bibliothèques du réseau du Pays de Nay vous invitent pour un temps lectures en famille pour petits et grands kamishibaïs, albums, contes, marionnettes, …
Accès libre et gratuit .
Bibliothèque de Bordes 27 Avenue Gaston Fébus Bordes 64510 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73
English : Croque Histoires
German : Croque Histoires
Italiano :
Espanol : Croque Histoires
L’événement Croque Histoires Bordes a été mis à jour le 2025-08-15 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay