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Croque Histoires Bibliothèque de Bordes Bordes

mercredi 23 septembre 2026 · Bibliothèque de Bordes · Bordes

Croque Histoires Bibliothèque de Bordes Bordes

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Bibliothèque de Bordes
Adresse
27 Avenue Gaston Fébus
Ville
64510 Bordes
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 Gratuit

Bordes

Croque Histoires

Bibliothèque de Bordes 27 Avenue Gaston Fébus Bordes Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 16:00:00
fin : 2026-09-23

Date(s) :
2026-09-23

Les bibliothèques du réseau du Pays de Nay vous invitent pour un temps lectures en famille de 30 minutes pour petits et grands, suivi d’échanges.   .

Bibliothèque de Bordes 27 Avenue Gaston Fébus Bordes 64510 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73 

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English : Croque Histoires

L’événement Croque Histoires Bordes a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay

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