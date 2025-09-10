Croque Histoires place de la mairie Coarraze

Croque Histoires

Croque Histoires place de la mairie Coarraze mercredi 10 septembre 2025.

Croque Histoires

place de la mairie Bibliothèque de Coarraze Coarraze Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-10
fin : 2025-09-10

Date(s) :
2025-09-10

Le rendez-vous familial du mercredi dans votre bibliothèque !
Les bibliothèques du réseau du Pays de Nay vous invitent pour un temps lectures en famille pour petits et grands kamishibaïs, albums, contes, marionnettes, …

Accès libre et gratuit   .

place de la mairie Bibliothèque de Coarraze Coarraze 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73 

English : Croque Histoires

German : Croque Histoires

Italiano :

Espanol : Croque Histoires

L’événement Croque Histoires Coarraze a été mis à jour le 2025-08-15 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay