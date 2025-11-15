Croque Histoires Bibliothèque de Lagos Lagos
Bibliothèque de Lagos 15 Rue du Bois Lagos Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-04-22
fin : 2026-04-22
2026-04-22
Les bibliothèques du réseau du Pays de Nay vous invitent pour un temps lectures en famille pour petits et grands kamishibaïs, albums, contes, marionnettes, … suivi d’échanges. .
