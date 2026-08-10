Croque Histoires Bibliothèque de Lagos Lagos

Informations pratiques

Lagos

Croque Histoires

Bibliothèque de Lagos 15 Rue du Bois Lagos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 16:00:00

fin : 2026-10-07

Date(s) :

2026-10-07

Les bibliothèques du réseau du Pays de Nay vous invitent pour un temps lectures en famille de 30 minutes pour petits et grands, suivi d’échanges. .

Bibliothèque de Lagos 15 Rue du Bois Lagos 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73

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English : Croque Histoires

L’événement Croque Histoires Lagos a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay