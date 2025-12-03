Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Croque histoires Montargis mercredi 3 décembre 2025.

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Début : 2025-12-03 16:00:00
fin : 2025-12-03 16:30:00

2025-12-03

Albums, contes, petites histoires ouvre grand tes oreilles. Lectures pour les enfants de 3 à 5 ans accompagnés par un adulte (parent, grand-parent, assistante maternelle…)   .

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70 

L’événement Croque histoires Montargis a été mis à jour le 2025-11-14 par OT MONTARGIS