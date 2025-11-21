CROQUE MONSIEUR – ESPACE ANDRE MALRAUX Chateaudun

CROQUE MONSIEUR Début : 2025-11-21 à 20:30. Tarif : – euros.

VILLE DE CHATEAUDUN PRÉSENTE : CROQUE MONSIEUR – VENDREDI 21 NOVEMBRE 2025 – 20H30 – ESPACE ANDRE MALRAUX,Dans le Paris des années 1960, Coco Baisos se retrouve veuve et désargentée pour la cinquième fois. En effet, son mari, un riche Péruvien, a préféré se suicider plutôt que d’affronter sa ruine subite. Ne se laissant pas abattre, cette femme de tête irrésistiblement gaie et fantasque choisit de dissimuler sa double infortune pour mieux trouver un nouveau parti. Mais l’amour n’ayant pas forcément le visage de l’argent, l’éternelle séductrice se laissera surprendre par les élans de son cœur.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ESPACE ANDRE MALRAUX 12 IMPASSE DES CORDELIERS 28200 Chateaudun 28