Croque montagne Wattwiller
Croque montagne Wattwiller samedi 4 juillet 2026.
Wattwiller
Croque montagne
Route des Crêtes Molkenrain Wattwiller Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-04 11:00:00
fin : 2026-07-18 20:00:00
Date(s) :
2026-07-04 2026-07-05 2026-07-18 2026-07-19 2026-08-01 2026-08-02 2026-08-15 2026-08-16 2026-08-29
Accordez vous une pause gourmande au cours de votre randonnée et faites halte au chalet du Ski Club au Molkenrain.
Accordez vous une pause gourmande au cours de votre randonnée et faites halte au chalet du Ski Club au Molkenrain, où vous pourrez boire un verre, vous restaurer et vous détendre en toute convivialité avant de reprendre votre marche. .
Route des Crêtes Molkenrain Wattwiller 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 6 04 07 06 80 skiclubcernay@gmail.com
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English :
Take a break during your hike and stop at the Ski Club chalet in Molkenrain.
L’événement Croque montagne Wattwiller a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay
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