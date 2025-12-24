CROQUE NOTE, Saint-Brevin-les-Pins
CROQUE NOTE, Saint-Brevin-les-Pins vendredi 23 janvier 2026.
CROQUE NOTE
Salle Bobby Lapointe Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Début : 2026-01-23 19:30:00
fin : 2026-01-23
Savant mélange de musique et de partage culinaire. Pratique amateur adulte et première scène avec bienveillance, convivialité et plaisir.
Réservé aux grands ados & adultes .
Salle Bobby Lapointe Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 39 82 edmusique@cc-sudestuaire.fr
