CROQUE NOTE, Saint-Brevin-les-Pins

CROQUE NOTE

Salle Bobby Lapointe Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Début : 2026-01-23 19:30:00

fin : 2026-01-23

2026-01-23

Savant mélange de musique et de partage culinaire. Pratique amateur adulte et première scène avec bienveillance, convivialité et plaisir.

Réservé aux grands ados & adultes .

Salle Bobby Lapointe Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 39 82 edmusique@cc-sudestuaire.fr

