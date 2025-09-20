Croque ton jus RISCLE Riscle

Croque ton jus RISCLE Riscle samedi 20 septembre 2025.

Croque ton jus

RISCLE Ecocentre Pierre et Terre Riscle Gers

Tarif : – – 0.6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Croque ton jus est un atelier de pressage participatif de jus de fruits organisé chaque année avec l’ADEAR du Gers.

En amont

Récoltez vos pommes, poires et coings non traités, triés, propres

Rassemblez vos bouteilles d’un litre (propres), en verre à gros goulot (taille T048) il vous faudra environ 2.1 kg de fruits pour 1 litre de jus

Inscrivez-vous en précisant la quantité de fruits [poids] et le nombre de bouteilles qu’il vous manque

Le jour-j, amenez vos bouteilles et vos fruits ; rendez-vous à 9h pour une journée conviviale où tout le monde participe

pesée des fruits ; broyage ; pressage ; pasteurisation ; mise en bouteille ; nettoyage.

repas partagé le midi chacun amène un plat maison à partager

Chacun repart avec son délicieux jus de fruits, à déguster ou offrir, avec le plaisir de l’avoir fait soi-même !

Inscription par téléphone en précisant la quantité de fruits et le nombre de bouteilles à réserver.

Attention INSCRIPTION OBLIGATOIRE. .

RISCLE Ecocentre Pierre et Terre Riscle 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 89 28 contact@adear32.fr

English :

Croque ton jus is a participatory fruit juice pressing workshop organized every year with ADEAR du Gers.

Upstream:

Collect your apples, pears and quinces, untreated, sorted and clean

Gather your 1-litre (clean), wide-mouth glass bottles (size T048): you’ll need around 2.1 kg of fruit for 1 liter of juice

Register, specifying the quantity of fruit [weight] and the number of bottles you need

On the day, bring your bottles and your fruit; meet at 9 a.m. for a convivial day in which everyone participates:

weighing fruit; crushing; pressing; pasteurizing; bottling; cleaning.

shared lunch: everyone brings a home-cooked dish to share

Everyone leaves with their own delicious fruit juice, to enjoy or give as a gift, with the pleasure of having made it yourself!

Register by telephone, specifying the quantity of fruit and the number of bottles to be reserved.

German :

Croque ton jus ist ein Workshop zum partizipativen Pressen von Fruchtsäften, der jedes Jahr in Zusammenarbeit mit ADEAR du Gers organisiert wird.

Im Voraus:

Sammeln Sie Ihre unbehandelten, sortierten, sauberen Äpfel, Birnen und Quitten

Sammeln Sie Ihre (sauberen) 1-Liter-Glasflaschen mit großem Hals (Größe T048): Sie benötigen ca. 2,1 kg Obst für 1 Liter Saft

Melden Sie sich an, indem Sie die Menge an Früchten [Gewicht] und die Anzahl der Flaschen angeben, die Ihnen fehlen

Am Tag selbst bringen Sie Ihre Flaschen und Ihr Obst mit; treffen Sie sich um 9 Uhr zu einem geselligen Tag, an dem alle mitmachen:

wiegen der Früchte; Zerkleinern; Pressen; Pasteurisieren; Abfüllen in Flaschen; Putzen.

gemeinsame Mahlzeit am Mittag: Jeder bringt ein selbstgemachtes Gericht mit, das er mit anderen teilt

Jeder geht mit seinem köstlichen Fruchtsaft nach Hause, zum Genießen oder Verschenken, mit dem Vergnügen, ihn selbst hergestellt zu haben!

Anmeldung per Telefon mit Angabe der Menge an Obst und der Anzahl der Flaschen, die reserviert werden sollen.

Italiano :

Il Croque ton jus è un laboratorio partecipativo di spremitura di frutta organizzato ogni anno con l’ADEAR du Gers.

A monte:

Raccogliere mele, pere e mele cotogne non trattate, selezionate e pulite

Raccogliere le bottiglie di vetro da un litro (formato T048) pulite e a bocca larga: per un litro di succo occorrono circa 2,1 kg di frutta

Registratevi, specificando la quantità di frutta [peso] e il numero di bottiglie necessarie

Il giorno, portate le vostre bottiglie e la vostra frutta; incontratevi alle 9.00 per una giornata conviviale a cui tutti partecipano:

pesatura della frutta; pigiatura; pressatura; pastorizzazione; imbottigliamento; pulizia.

pranzo condiviso: ognuno porta un piatto casalingo da condividere

Ognuno se ne va con il proprio delizioso succo di frutta, da gustare o da regalare, con il piacere di averlo fatto da sé!

Iscrivetevi telefonicamente, specificando la quantità di frutta e il numero di bottiglie da prenotare.

Espanol :

Croque ton jus es un taller participativo de prensado de zumos de frutas que se organiza cada año con ADEAR du Gers.

A contracorriente:

Recoja sus manzanas, peras y membrillos, sin tratar, clasificados y limpios

Recoja sus botellas de vidrio limpias, de boca ancha y de un litro (tamaño T048): necesitará unos 2,1 kg de fruta para 1 litro de zumo

Regístrese especificando la cantidad de fruta [peso] y el número de botellas que necesita

El día de la fiesta, traiga sus botellas y su fruta; nos reuniremos a las 9.00 h para una jornada amistosa en la que todos participarán:

pesar la fruta; triturar; prensar; pasteurizar; embotellar; limpiar.

comida compartida: cada uno trae un plato casero para compartir

Cada uno se va con su delicioso zumo de frutas, para disfrutarlo o regalarlo, ¡con el placer de haberlo hecho uno mismo!

Inscríbase por teléfono, especificando la cantidad de fruta y el número de botellas que desea reservar.

L’événement Croque ton jus Riscle a été mis à jour le 2025-08-27 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65