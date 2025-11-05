Croquette Maison de la musique de Nanterre Nanterre
Croquette Maison de la musique de Nanterre Nanterre mercredi 5 novembre 2025.
Dans la maison de Marie-France, tout sent bon le sucre. Croquette, boule de velours rêveuse, adore ces douceurs… jusqu’au jour où elle décide de s’aventurer au-delà des pâtisseries et d’explorer de nouvelles saveurs. Une escapade secrète qui va bouleverser leur petit monde !
Porté par la danse et le chant, Croquette est un spectacle tendre et décalé qui questionne notre rapport à l’alimentation et à l’altérité. Avec humour, Hélène Iratchet mijote une histoire pleine de surprises, où l’appétit de curiosité est le plus beau des festins.
Un spectacle danse à partager en famille dès 6 ans.
Le mercredi 05 novembre 2025
de 15h00 à 16h00
payant
De 6 à 13 euros.
Tout public.
Maison de la musique de Nanterre 8 Rue des Anciennes Mairies 92000 Nanterre
Métro -> A : Nanterre Ville (Nanterre) (536m)
Bus -> 157159160503 : Plainchamp (Nanterre) (137m)
Vélib -> Chanzy – Sud-Est (326.23m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo