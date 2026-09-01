Croquette | On va tout fêter ! Maison de la Culture – salle Boris Vian Clermont-Ferrand

mardi 29 septembre 2026 · Maison de la Culture – salle Boris Vian · Clermont-Ferrand

Informations pratiques

Clermont-Ferrand

Croquette | On va tout fêter !

Maison de la Culture – salle Boris Vian 2 Rue Abbé de l’Épée Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-29 20:00:00

fin : 2026-09-29

Date(s) :

2026-09-29

Croquette – Association Richard – Hélène Iratchet – spectacle jeune public



Une comédie musicale drôle, pop et acidulée !

.

Maison de la Culture – salle Boris Vian 2 Rue Abbé de l’Épée Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@boomstructur.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Croquette? Association Richard? Hélène Iratchet? Show for young audiences

A funny, pop, and zany musical!

L’événement Croquette | On va tout fêter ! Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-09-05 par Clermont Auvergne Volcans