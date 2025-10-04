Croqueurs d’Histoires Médiathèque de Gevrey-Chambertin Gevrey-Chambertin

Croqueurs d’Histoires Samedi 4 octobre, 10h30 Médiathèque de Gevrey-Chambertin Côte-d’Or

Début : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T11:30:00

Fin : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T11:30:00

Vos bibliothécaires vous racontent des histoires rigolotes, parfois étranges, des mythes et des aventures extraordinaires…

De 3 à 7 ans

Gratuit

Sur réservation

03.80.51.88.54

03.73.84.01.12

Médiathèque de Gevrey-Chambertin 8 avenue de Nierstein 21220 Gevrey-Chambertin Gevrey-Chambertin 21220 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté

