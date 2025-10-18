Croquez Bayonne avec les Urban sketchers Place Michèle et André Pintat Bayonne

Croquez Bayonne avec les Urban sketchers Place Michèle et André Pintat Bayonne samedi 18 octobre 2025.

Croquez Bayonne avec les Urban sketchers Samedi 18 octobre, 14h00 Place Michèle et André Pintat Pyrénées-Atlantiques

Libre et gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T14:00:00+01:00 – 2025-10-18T17:00:00+01:00

Fin : 2025-10-18T14:00:00+01:00 – 2025-10-18T17:00:00+01:00

Vous n’avez jamais dessiné ? Vous êtes un accroc du crayon ? Qu’importe ! Cette sortie organisée par le collectif des Urban Sketchers (dessinateurs urbains) de Bayonne est pour vous. En préambule, on vous raconte le site puis vous avez deux bonnes heures pour capturer une ambiance, un monument, un visage de la ville.

Venez avec votre matériel.

Proposé par le collectif Urban Sketchers Bayonne et le Service Patrimoine-Ville d’art et d’histoire.

Place Michèle et André Pintat Rue Charcutière, 64100 Bayonne Bayonne 64100 Petit Bayonne Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

© Ville de Bayonne