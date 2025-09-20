Croquez le musée avec les Carnettistes de Lens-Liévin ! Louvre-Lens Lens

Gratuit – En accès libre

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Croquez le musée avec les Carnettistes de Lens-Liévin !

Samedi 20 et dimanche 21 septembre, partez à la rencontre des Carnettistes de Lens-Liévin et découvrez leurs dessins et aquarelles inspirées des œuvres et des vues de l’architecture. Partagez avec eux leurs astuces pour croquer le musée !

Pour tous

En accès libre

Louvre-Lens 99 rue Paul Bert, 62300 Lens Lens 62300 Cité n°9 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321186262 https://www.louvrelens.fr Moyen d´accès : (Route, métro, gare, etc.) Route (A1 + A 21/A211) Train : gare de Lens + navette gratuite gare> musée.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Louvre-Lens