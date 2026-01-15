Croquez le musée Musée départemental du Compagnonnage Romanèche-Thorins

Croquez le musée

Musée départemental du Compagnonnage 98 Rue Pierre François Guillon Romanèche-Thorins Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05 10:00:00

fin : 2026-04-23 11:30:00

Date(s) :

2026-02-05 2026-03-12 2026-04-23

Croquez le musée !

Jeudi 5 février Jeudi 12 mars et jeudi 23 avril 2026

De 10h à 11h30

Un tête-à-tête privilégié avec les œuvres !

Le matin quand le musée est fermé au public, entre 10h et 11h30, profitez d’un moment unique face aux œuvres pour venir les croquer !

En toute liberté, que vous soyez débutants ou passionnés de dessin, le musée départemental du Compagnonnage, vous invite à faire une pause créative et relaxante devant l’œuvre de votre choix.

Apportez votre matériel (carnet, crayons…) ; des feuilles et du fusain peuvent être mis à votre disposition.

A partir de 15 ans 6 € par personne (visite de l’exposition temporaire comprise).

Jeudi 5 février Jeudi 12 mars et jeudi 23 avril de 10h à 11h30

Réservation sur https://reservation.musee-compagnonnage71.fr/

Renseignement au 03 85 35 22 02 .

