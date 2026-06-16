Croquis dans la vallée de la Sinope Quinéville samedi 12 septembre 2026.

Quinéville

Croquis dans la vallée de la Sinope

Quinéville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 15:00:00

fin : 2026-09-12 17:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Guidés pas à pas par l’artiste peintre Aude Mahuzier, vous réaliserez un croquis à l’aquarelle, au crayon ou à l’encre ! Matériel fourni. Débutants bienvenus. Réservation obligatoire. .

Quinéville 50310 Manche Normandie +33 2 33 71 65 30 accueil@parc-cotentin-bessin.fr

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English : Croquis dans la vallée de la Sinope

L’événement Croquis dans la vallée de la Sinope Quinéville a été mis à jour le 2026-06-16 par Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin