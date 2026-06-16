Croquis dans la vallée de la Sinope Quinéville
Croquis dans la vallée de la Sinope Quinéville samedi 12 septembre 2026.
Quinéville
Croquis dans la vallée de la Sinope
Quinéville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 15:00:00
fin : 2026-09-12 17:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Guidés pas à pas par l’artiste peintre Aude Mahuzier, vous réaliserez un croquis à l’aquarelle, au crayon ou à l’encre ! Matériel fourni. Débutants bienvenus. Réservation obligatoire. .
Quinéville 50310 Manche Normandie +33 2 33 71 65 30 accueil@parc-cotentin-bessin.fr
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English : Croquis dans la vallée de la Sinope
L’événement Croquis dans la vallée de la Sinope Quinéville a été mis à jour le 2026-06-16 par Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin