Croquis dans l’expo Musée d’arts de Nantes Nantes

Croquis dans l’expo Musée d’arts de Nantes Nantes jeudi 20 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-20 19:30 – 20:30

Gratuit : non Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur le site.Tarifs : 4€/2,5€ Adulte

Découvrez l’exposition Sous la Pluie. Peindre, vivre et rêver crayon en main. Observez, esquissez et dessinez. Une médiatrice sera présente pour guider votre regard.Durée : 1h

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/choix-themes?famillesParentes=1923860887430400075