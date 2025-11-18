Croquis dansant à la Boutique Pique Pivoine Bagnères-de-Bigorre

Croquis dansant

à la Boutique Pique Pivoine BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-18 18:00:00

fin : 2025-11-18 20:00:00

Date(s) :

2025-11-18

Les Croquis Dansants reprennent avec Boka Parra ! Rendez-vous les mardis 18 novembre et 9 décembre, de 18h à 20h à Pique Pivoine.

Places limitées, réservation obligatoire lechantdespivoines@gmail.com.

.

à la Boutique Pique Pivoine BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie lechantdespivoines@gmail.com

English :

Les Croquis Dansants resume with Boka Parra! Dates: Tuesdays, November 18 and December 9, 6-8pm at Pique Pivoine.

Places limited, booking essential: lechantdespivoines@gmail.com.

German :

Die Croquis Dansants starten wieder mit Boka Parra! Treffen Sie sich dienstags, am 18. November und 9. Dezember, von 18 bis 20 Uhr in Pique Pivoine.

Begrenzte Plätze, Reservierung erforderlich: lechantdespivoines@gmail.com.

Italiano :

I Croquis Dansants tornano con Boka Parra! Date: martedì 18 novembre e 9 dicembre, ore 18-20 al Pique Pivoine.

Posti limitati, prenotazione obbligatoria: lechantdespivoines@gmail.com.

Espanol :

¡Los Croquis Dansants vuelven con Boka Parra! Fechas: martes 18 de noviembre y 9 de diciembre, de 18:00 a 20:00 h en Pique Pivoine.

Plazas limitadas, imprescindible reservar: lechantdespivoines@gmail.com.

L’événement Croquis dansant Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2025-11-10 par Pôle du Tourmalet |CDT65