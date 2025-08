Croquis du portrait des visiteurs Musée Royan

Croquis du portrait des visiteurs Musée Royan samedi 20 septembre 2025.

Croquis du portrait des visiteurs

Musée 31 avenue de Paris Royan Charente-Maritime

Tarif :

Date :

Début : Samedi 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Avec Pauline Naret, artiste peintre et illustratrice, professeure à l’Atelier des Arts Plastiques de Royan

Musée 31 avenue de Paris Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 85 96 musee@mairie-royan.fr

English :

With Pauline Naret, painter and illustrator, teacher at Atelier des Arts Plastiques de Royan

German :

Mit Pauline Naret, Malerin und Illustratorin, Lehrerin am Atelier des Arts Plastiques in Royan

Italiano :

Con Pauline Naret, pittrice e illustratrice, insegnante all’Atelier des Arts Plastiques di Royan

Espanol :

Con Pauline Naret, pintora e ilustradora, profesora en el Atelier des Arts Plastiques de Royan

