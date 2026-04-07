Croquis écrits – Laurence Favory à La Boussole La Boussole Paris
Croquis écrits – Laurence Favory à La Boussole La Boussole Paris mardi 7 avril 2026.
Croquis écrits – Laurence Favory à La Boussole
La
Boussole, au cœur du quartier Jean Moulin (Paris 14), accueille
l’exposition « Croquis écrits » de Laurence Favory. À travers de courts
textes inspirés de ses trajets en métro, l’artiste capte des instants de
vie, des rencontres, des attitudes, autant de scènes du quotidien qui
résonnent avec notre propre expérience urbaine.
Installée
en vitrine, l’exposition se découvre librement au fil de la promenade.
Les passants s’arrêtent, lisent quelques lignes, échangent… créant ainsi
un moment de partage simple et spontané dans la rue.
Une pause artistique accessible à tous, qui fait vivre le quartier autrement et invite à regarder le quotidien avec poésie.
laurencefavory.net
La Boussole – 15 avenue Jean Moulin, Paris 14
Accès libre, visible depuis la rue
Laurence Favory présente à La Boussole une série de textes courts inspirés de ses observations dans le métro parisien. Ces instantanés poétiques, visibles depuis la vitrine, invitent les passants à une pause artistique accessible à tous. L’exposition est complétée par des QR codes permettant de découvrir le travail de l’artiste.
Du mardi 07 avril 2026 au dimanche 31 mai 2026 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-07T02:00:00+02:00
fin : 2026-06-01T01:59:59+02:00
Date(s) :
La Boussole 15, avenue Jean Moulin 75014 Paris
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