Croquis écrits – Laurence Favory à La Boussole

La

Boussole, au cœur du quartier Jean Moulin (Paris 14), accueille

l’exposition « Croquis écrits » de Laurence Favory. À travers de courts

textes inspirés de ses trajets en métro, l’artiste capte des instants de

vie, des rencontres, des attitudes, autant de scènes du quotidien qui

résonnent avec notre propre expérience urbaine.

Installée

en vitrine, l’exposition se découvre librement au fil de la promenade.

Les passants s’arrêtent, lisent quelques lignes, échangent… créant ainsi

un moment de partage simple et spontané dans la rue.

Une pause artistique accessible à tous, qui fait vivre le quartier autrement et invite à regarder le quotidien avec poésie.

laurencefavory.net

La Boussole – 15 avenue Jean Moulin, Paris 14

Accès libre, visible depuis la rue

Laurence Favory présente à La Boussole une série de textes courts inspirés de ses observations dans le métro parisien. Ces instantanés poétiques, visibles depuis la vitrine, invitent les passants à une pause artistique accessible à tous. L’exposition est complétée par des QR codes permettant de découvrir le travail de l’artiste.

Du mardi 07 avril 2026 au dimanche 31 mai 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-07T02:00:00+02:00

fin : 2026-06-01T01:59:59+02:00

Date(s) :

La Boussole 15, avenue Jean Moulin 75014 Paris



Afficher la carte du lieu La Boussole et trouvez le meilleur itinéraire

