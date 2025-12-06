Croqu’livres La Bib Villeneuve-sur-Lot
Lectures, écoutes pour les tout-petits (de 0 à 3 ans) et leurs parents.
La Bib 23 Rue Etienne Marcel Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 49 02 bm@mairie-villeneuvesurlot.fr
English : Croqu’livres
Reading and listening for toddlers (0 to 3 years old) and their parents.
