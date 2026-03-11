Croquons la saison ! Santes

Croquons la saison !

20 Chemin du Halage Santes Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 14:00:00

fin : 2026-04-12 17:30:00

Date(s) :

2026-04-12

Le printemps est bien installé si nous allions l’observer de plus près et découvrir les surprises que nous réserve cette nouvelle saison au sein des Espaces Naturels de la MEL ?

**Balade dessinée avec Océane Azeau**

Les arbres se sont parés de leurs plus belles feuilles, les oiseaux s’agitent, les insectes ne sont pas en reste… crayon de couleurs et carnet en main, vous voilà prêt à aller à leur rencontre pour les croquer et garder une trace de cet instant partagé !

Rendez-vous à 14h et à 16h

Durée 1h30

Public A partir de 6 ans

Bon à savoir nombre de places limité, uniquement sur inscription. Billetterie sur enm.lillemetropole.fr ou à l’accueil

**Rencontre avec l’artiste Johanna Vermeire autour de son exposition Familiers et sauvages **

En continu de 14h à 16h

Tout public

**Présentation de la programmation de la saison 2026 !**

Rendez-vous à 15h30

Tout public

Blanchisserie de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Exposition permanente La Nature retrouvée de 14 h à 18 h

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des spectacles animations.

Le printemps est bien installé si nous allions l’observer de plus près et découvrir les surprises que nous réserve cette nouvelle saison au sein des Espaces Naturels de la MEL ?

**Balade dessinée avec Océane Azeau**

Les arbres se sont parés de leurs plus belles feuilles, les oiseaux s’agitent, les insectes ne sont pas en reste… crayon de couleurs et carnet en main, vous voilà prêt à aller à leur rencontre pour les croquer et garder une trace de cet instant partagé !

Rendez-vous à 14h et à 16h

Durée 1h30

Public A partir de 6 ans

Bon à savoir nombre de places limité, uniquement sur inscription. Billetterie sur enm.lillemetropole.fr ou à l’accueil

**Rencontre avec l’artiste Johanna Vermeire autour de son exposition Familiers et sauvages **

En continu de 14h à 16h

Tout public

**Présentation de la programmation de la saison 2026 !**

Rendez-vous à 15h30

Tout public

Blanchisserie de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Exposition permanente La Nature retrouvée de 14 h à 18 h

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des spectacles animations. .

20 Chemin du Halage Santes 59211 Nord Hauts-de-France +33 3 20 63 11 22 relaisdeule@lillemetropole.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Spring is well and truly here: why not take a closer look and discover the surprises this new season has in store for us in the Espaces Naturels de la MEL?

**Designed walk with Océane Azeau**

The trees are decked out in their most beautiful leaves, the birds are buzzing, and the insects are not to be outdone? colored pencil and sketchbook in hand, and you’re ready to go out and meet them, sketch them and keep a record of this shared moment!

Appointments: 2pm and 4pm

Duration: 1h30

Public: 6 years and up

Good to know: limited number of places, registration required. Tickets available at enm.lillemetropole.fr or at reception

**Meeting with artist Johanna Vermeire to discuss her exhibition Familiers et sauvages **

Continuous from 2pm to 4pm

Open to all

**Presentation of the 2026 season program!

Rendezvous: at 3:30pm

Open to the public

Laundry from 10 a.m. to 12 p.m. and from 2 p.m. to 6 p.m

Permanent exhibition La Nature retrouvée from 2 p.m. to 6 p.m

The site is accessible to the disabled. Please contact the team for further information on the accessibility of shows and events.

L’événement Croquons la saison ! Santes a été mis à jour le 2026-03-11 par Hauts-de-France Tourisme