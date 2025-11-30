Cross 2025 départemental Fraternelle Athlétisme Barret Barbezieux Barret
Début : 2025-11-30
fin : 2025-11-30
2025-11-30
L’historique Cross de Barret revient le 30 novembre ! Ambiance conviviale et parcours nature. Crêpes, soupe et chocolat chaud toujours au rendez-vous!
Barret 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 87 90 34 fabb.athle@athle.com
English : Cross 2025 départemental Fraternelle Athlétisme Barret Barbezieux
The historic Cross de Barret returns on 30 November! A friendly atmosphere and a nature trail. Pancakes, soup and hot chocolate will be available as always!
German : Cross 2025 départemental Fraternelle Athlétisme Barret Barbezieux
Der historische Cross de Barret kehrt am 30. November zurück! Gesellige Atmosphäre und Naturstrecke. Crêpes, Suppe und heiße Schokolade sind immer dabei!
Italiano : Cross 2025 départemental Fraternelle Athlétisme Barret Barbezieux
Il 30 novembre torna la storica Croce di Barret! Un’atmosfera amichevole e un percorso naturalistico. Frittelle, zuppa e cioccolata calda sono sempre presenti nel menu!
Espanol : Cross 2025 départemental Fraternelle Athlétisme Barret Barbezieux
La histórica Cross de Barret vuelve el 30 de noviembre Un ambiente agradable y un sendero natural. El menú siempre incluye crepes, sopa y chocolate caliente
