Cross 2025 départemental Fraternelle Athlétisme Barret Barbezieux

Barret Charente

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

2025-11-30

L’historique Cross de Barret revient le 30 novembre ! Ambiance conviviale et parcours nature. Crêpes, soupe et chocolat chaud toujours au rendez-vous!

Barret 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 87 90 34 fabb.athle@athle.com

English : Cross 2025 départemental Fraternelle Athlétisme Barret Barbezieux

The historic Cross de Barret returns on 30 November! A friendly atmosphere and a nature trail. Pancakes, soup and hot chocolate will be available as always!

German : Cross 2025 départemental Fraternelle Athlétisme Barret Barbezieux

Der historische Cross de Barret kehrt am 30. November zurück! Gesellige Atmosphäre und Naturstrecke. Crêpes, Suppe und heiße Schokolade sind immer dabei!

Italiano : Cross 2025 départemental Fraternelle Athlétisme Barret Barbezieux

Il 30 novembre torna la storica Croce di Barret! Un’atmosfera amichevole e un percorso naturalistico. Frittelle, zuppa e cioccolata calda sono sempre presenti nel menu!

Espanol : Cross 2025 départemental Fraternelle Athlétisme Barret Barbezieux

La histórica Cross de Barret vuelve el 30 de noviembre Un ambiente agradable y un sendero natural. El menú siempre incluye crepes, sopa y chocolate caliente

