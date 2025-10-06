CROSS CHANT DES COLLEGES – AUDITORIUM SEYNOD Annecy

CROSS CHANT DES COLLEGES Début : 2026-03-03 à 20:00. Tarif : – euros.

Blake Midias est une élève de 5e. Un soir, elle crée son profil sur les réseaux et fait immédiatement face à une vague de violence verbale qui déborde des écrans et envahit son quotidien. A la manière d’une héroïne des temps modernes, elle se relève et se bat. Ce texte de Julie Rossello-Rochet dessine une semaine de cette adolescente comme une autre, au rythme d’une course contre la montre. La mise en scène astucieuse permet d’ouvrir la réflexion sur les valeurs qui sous-tendent notre société, notre regard et notre place pour mettre fin au harcèlement à l’école ou sur les réseaux sociaux.Al Fonce est un collectif d’artistes annécien dirigé par Marine Depeyre depuis 2017. Avec Work in progress, Homo numericus et Fahrenheit 451, elle oriente la compagnie vers un théâtre cinémato-sonore mêlant fiction et recherche documentaire. Pour cette création, Baïja Lidaouane la rejoint à la mise en scène.Tarif CDurée 1hÀ partir de 12 ans

AUDITORIUM SEYNOD PLACE DE L’HOTEL DE VILLE 74600 Annecy 74