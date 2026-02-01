Cross country demi-finale des championnats de France Sarrebourg

Cross country demi-finale des championnats de France Sarrebourg dimanche 15 février 2026.

Cross country demi-finale des championnats de France

zone de loisirs rue de la Piscine Sarrebourg Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-02-15 10:00:00
fin : 2026-02-15 15:40:00

Date(s) :
2026-02-15

Venez encourager les athlètes !Tout public
0  .

zone de loisirs rue de la Piscine Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 6 25 63 18 17 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and cheer on the athletes!

L’événement Cross country demi-finale des championnats de France Sarrebourg a été mis à jour le 2026-01-31 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG