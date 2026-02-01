Cross country demi-finale des championnats de France Sarrebourg
Cross country demi-finale des championnats de France Sarrebourg dimanche 15 février 2026.
Cross country demi-finale des championnats de France
zone de loisirs rue de la Piscine Sarrebourg Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Dimanche Dimanche 2026-02-15 10:00:00
fin : 2026-02-15 15:40:00
2026-02-15
Venez encourager les athlètes !Tout public
zone de loisirs rue de la Piscine Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est
Come and cheer on the athletes!
