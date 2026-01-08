Cross de Saint-Gence Athlé

Bassin du Clos Saint-Gence Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Venez participer ou encourager les coureurs de la 21ème édition du Crosse de Saint-Gence Athlé. Ouvert à tous, plusieurs courses vous seront proposées.

Inscriptions et informations complémentaires auprès des organisateurs (en lien). .

Bassin du Clos Saint-Gence 87510 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 13 13 76

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cross de Saint-Gence Athlé

L’événement Cross de Saint-Gence Athlé Saint-Gence a été mis à jour le 2026-01-06 par OT Limoges Métropole