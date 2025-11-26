Cross départemental Unss44 2025 Hippodrome du Petit Port Nantes
Cross départemental Unss44 2025 Hippodrome du Petit Port Nantes mercredi 26 novembre 2025.
Date et horaire de début et de fin : 2025-11-26 11:00 – 15:00
Gratuit : oui Jeune Public, Personne en situation de handicap – Age minimum : 9 et Age maximum : 18
Près de 2000 collégiens et lycéens se retrouveront pour une journée pleine d’énergie et de convivialité.???? Hippodrome de Nantes????? Libre et gratuite !
Hippodrome du Petit Port Nantes Nord Nantes 44300
02 40 74 19 71 http://www.hippodrome-nantes.fr/