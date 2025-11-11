Cross des 4 villages En face du bat Pellegrini Oye-et-Pallet
Organisé par l’Association Sportive d’Oye et Pallet (ASOP).
Cross de 430m à 10km selon l’âge des participants.
Inscriptions en ligne uniquement sur le site de l’ASOP, clôture le 10 novembre à 18h.
Retrait des dossards dès 11h45 (en face du bâtiment Pellegrini)
Entre 6€ et 10€ selon les courses.
Certificat médical ou attestation du Parcours de Prévention Santé obligatoire. .
En face du bat Pellegrini En béton ouest Oye-et-Pallet 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 89 46 33 info@asop.fr
