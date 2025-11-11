Cross des 4 villages En face du bat Pellegrini Oye-et-Pallet

Cross des 4 villages

Oye-et-Pallet Doubs

2025-11-11 13:30:00

2025-11-11

2025-11-11

Dès 13h30.

Organisé par l’Association Sportive d’Oye et Pallet (ASOP).

Cross de 430m à 10km selon l’âge des participants.

Inscriptions en ligne uniquement sur le site de l’ASOP, clôture le 10 novembre à 18h.

Retrait des dossards dès 11h45 (en face du bâtiment Pellegrini)

Entre 6€ et 10€ selon les courses.

Certificat médical ou attestation du Parcours de Prévention Santé obligatoire. .

En face du bat Pellegrini En béton ouest Oye-et-Pallet 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 89 46 33 info@asop.fr

