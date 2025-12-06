Cross du LAC stade fénal Lunéville

Cross du LAC

stade fénal rue Paul Kahn Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-12-06 13:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Le LAC Lunéville Athletic Club organise un cross le 6 décembre au stade Fenal.

Le cross est ouvert à tous licenciés (copie licence obligatoire) et non licenciés (obligatoire certificat médical d’aptitude à la course à pied en compétition (- 1an) ou PPS disponible https://pps.athle.fr )

Pour un paiement en ligne, une contribution de 4 € sera demandée à chaque athlète à partir de la catégorie Cadet (2010). Pour les paiements sur place, la contribution s’élève à 6 €.

Clôture des inscriptions en ligne jeudi 4 décembre 2025 20hTout public

stade fénal rue Paul Kahn Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 74 29 24

English :

The LAC Lunéville Athletic Club is organizing a cross-country race on December 6 at the Fenal stadium.

The cross-country race is open to all licensees (copy of license required) and non-licensees (medical certificate of fitness for competitive running (- 1 year) or PPS available: https://pps.athle.fr )

For online payment, a contribution of 4 ? will be requested from each athlete from the Cadet category (2010). For on-site payments, the fee is 6?

Closing date for online registrations: Thursday, December 4, 2025 8 p.m

German :

Der LAC Lunéville Athletic Club organisiert am 6. Dezember einen Crosslauf im Fenal-Stadion.

Der Crosslauf ist offen für alle Lizenzierten (Kopie der Lizenz erforderlich) und Nicht-Lizenzierten (erforderlich: ärztliches Attest über die Eignung für Wettkampfläufe (- 1 Jahr) oder PPS verfügbar: https://pps.athle.fr )

Für eine Online-Zahlung wird von jedem Athleten ab der Kategorie Cadet (2010) ein Beitrag von 4 ? verlangt. Bei Zahlungen vor Ort beträgt der Beitrag 6 ?

Online-Anmeldeschluss: Donnerstag, 4. Dezember 2025 20 Uhr

Italiano :

Il LAC Lunéville Athletic Club organizza una corsa campestre il 6 dicembre allo stadio Fenal.

La corsa campestre è aperta a tutti i titolari di licenza (è richiesta una copia della licenza) e ai non titolari di licenza (certificato medico di idoneità alla corsa agonistica (meno di 1 anno) o PPS disponibile: https://pps.athle.fr )

Per il pagamento online, sarà richiesto un contributo di 4 euro per ogni atleta della categoria Cadetti (2010). Per i pagamenti in loco, il contributo è di 6 euro.

Termine ultimo per le iscrizioni online: giovedì 4 dicembre 2025 ore 20.00

Espanol :

El Club Atlético LAC Lunéville organiza una carrera campo a través el 6 de diciembre en el estadio del Fenal.

La carrera campo a través está abierta a todos los titulares de licencia (se requiere copia de la licencia) y no titulares de licencia (certificado médico que acredite la aptitud para correr en competición (menos de 1 año) o PPS disponible: https://pps.athle.fr )

Para el pago en línea, se solicitará una contribución de 4€ a cada atleta de la categoría Cadete (2010). Para los pagos in situ, la contribución será de 6 euros.

Fecha límite para las inscripciones en línea: jueves 4 de diciembre de 2025 20.00 horas

