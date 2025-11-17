Cross du vin chaud Salle polyvalente Arinthod
Cross du vin chaud Salle polyvalente Arinthod samedi 3 janvier 2026.
Cross du vin chaud
Salle polyvalente Rue de Magnin Arinthod Jura
Début : 2026-01-03 14:00:00
fin : 2026-01-03
2026-01-03
Cross du vin chaud (course à pied ou randonnée) le 3 janvier, départ à 14h à la salle polyvalente d’Arinthod.
Deux parcours 8,8km ou 11,5km.
Au profit de la lutte contre le cancer infantile et juvénile. Une urne sera installée pour vos dons.
Moment de partage et chaleureux vins chauds et pâtisseries offerts .
Salle polyvalente Rue de Magnin Arinthod 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté
