Cross du vin chaud Salle polyvalente Arinthod

Cross du vin chaud

Salle polyvalente Rue de Magnin Arinthod Jura

Début : 2026-01-03 14:00:00

2026-01-03

Cross du vin chaud (course à pied ou randonnée) le 3 janvier, départ à 14h à la salle polyvalente d’Arinthod.

Deux parcours 8,8km ou 11,5km.

Au profit de la lutte contre le cancer infantile et juvénile. Une urne sera installée pour vos dons.

Moment de partage et chaleureux vins chauds et pâtisseries offerts .

