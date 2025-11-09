Cross Duathlions lac de la forêt Châtellerault

Cross Duathlions

Début : 2025-11-09

fin : 2025-11-09

2025-11-09

Vivez une expérience unique en son genre en participant au CrossDuath’Lions, l’événement incontournable qui combine l’intensité de la course à pied et l’adrénaline du VTT au sein de la splendide forêt de Châtellerault. Que vous soyez un sportif aguerri à la recherche d’un nouveau défi ou un amateur passionné désireux de découvrir le multi-sports, nos parcours variés sont conçus pour s’adapter à tous les niveaux.

Le CrossDuath’Lion, c’est

– Trois parcours distincts pour vivre l’aventure en solo ou partager l’effort en duo.

– Une épreuve spécialement conçue pour les enfants, pour initier les jeunes aux joies du sport nature.

– Un challenge entreprise stimulant, idéal pour renforcer la cohésion de vos équipes dans un cadre exceptionnel.

Cette épreuve labellisée FFTRI (Fédération Française de Triathlon) vous offre une journée de partage et de convialité en pleine nature.

lac de la forêt Chatellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine crossduathlion@gmail.com

