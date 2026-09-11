CROSS DUATHLIONS Lac de la forêt Châtellerault

dimanche 8 novembre 2026 · Lac de la forêt · Châtellerault

Informations pratiques

Châtellerault

CROSS DUATHLIONS

Lac de la forêt Chatellerault Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-08 08:00:00

fin : 2026-11-08

Date(s) :

2026-11-08

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Lac de la forêt Chatellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine crossduathlion@gmail.com

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English :

L’événement CROSS DUATHLIONS Châtellerault a été mis à jour le 2026-09-11 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne