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CROSS DUATHLIONS Lac de la forêt Châtellerault

dimanche 8 novembre 2026 · Lac de la forêt · Châtellerault

CROSS DUATHLIONS Lac de la forêt Châtellerault

Informations pratiques

Début
dimanche 8 novembre 2026
Fin
dimanche 8 novembre 2026
Heure de début
08:00:00
Lieu
Lac de la forêt
Adresse
Chatellerault
Ville
86100 Châtellerault
Département
Vienne
Tarif

Châtellerault

CROSS DUATHLIONS

Lac de la forêt Chatellerault Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08 08:00:00
fin : 2026-11-08

Date(s) :
2026-11-08

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Lac de la forêt Chatellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine   crossduathlion@gmail.com

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English :

L’événement CROSS DUATHLIONS Châtellerault a été mis à jour le 2026-09-11 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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