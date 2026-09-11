AGENDA · Châtellerault
CROSS DUATHLIONS Lac de la forêt Châtellerault
dimanche 8 novembre 2026 · Lac de la forêt · Châtellerault
Informations pratiques
Châtellerault
CROSS DUATHLIONS
Lac de la forêt Chatellerault Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08 08:00:00
fin : 2026-11-08
Date(s) :
2026-11-08
.
Lac de la forêt Chatellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine crossduathlion@gmail.com
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English :
L’événement CROSS DUATHLIONS Châtellerault a été mis à jour le 2026-09-11 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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