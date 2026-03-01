Cross-Duathlon du Prunellu 2026 à Porto-Vecchio Complexe sportif du Prunellu Porto-Vecchio

Cross-Duathlon du Prunellu 2026 à Porto-Vecchio

Complexe sportif du Prunellu 2 chemin de Quenza Porto-Vecchio Corse-du-Sud

Tarif : 9 – 9 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 10:00:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Le Cross-Duathlon du Prunellu revient à Porto-Vecchio le 29 mars ! Trail et VTT s’enchaînent sur des parcours ludiques et sportifs. Courses jeunes dès 10h et épreuve adultes à 12h, en individuel ou en relais. Un défi nature au cœur du site du Prunellu.

.

Complexe sportif du Prunellu 2 chemin de Quenza Porto-Vecchio 20137 Corse-du-Sud Corse

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Prunellu Cross-Duathlon returns to Porto-Vecchio on March 29! Trail and mountain bike races follow one another on fun and sporting courses. Youth races start at 10 a.m. and adult races at 12 p.m., in individual or relay format. A nature challenge in the heart of the Prunellu site.

L’événement Cross-Duathlon du Prunellu 2026 à Porto-Vecchio Porto-Vecchio a été mis à jour le 2026-03-09 par Porto Vecchio Tourisme