Cross-duathlon & rando Le Haricot Zegerscappel dimanche 5 octobre 2025.

Zegerscappel Nord

Début : 2025-10-05 10:00:00

fin : 2025-10-05 16:30:00

2025-10-05

12ème édition du Cross-duathlon et rando « Le Haricot » avec différents départs

– A 10h, 3 circuits pour les M 18 et + course de 6,5 km, parcours cyclo de 23 km et course de 4 km

– A 10h05, randonnée pédestre avec 2 parcours de 7 et 13 km

– A 15h30, kids 6-9 course de 400 m, parcours cyclo de 1,5 km et course de 400 m

– A 16h, Kids 10-13 course de 800 m et parcours cyclo de 600 m

– A 16h30, XS 14 et + course de 1,5 km, parcours cyclo de 5,5 km et course de 1 km. 9 .

Zegerscappel 59470 Nord Hauts-de-France associationzeste@gmail.com

