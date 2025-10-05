Cross-duathlon & rando Le Haricot Zegerscappel
Zegerscappel Nord
12ème édition du Cross-duathlon et rando « Le Haricot » avec différents départs
– A 10h, 3 circuits pour les M 18 et + course de 6,5 km, parcours cyclo de 23 km et course de 4 km
– A 10h05, randonnée pédestre avec 2 parcours de 7 et 13 km
– A 15h30, kids 6-9 course de 400 m, parcours cyclo de 1,5 km et course de 400 m
– A 16h, Kids 10-13 course de 800 m et parcours cyclo de 600 m
– A 16h30, XS 14 et + course de 1,5 km, parcours cyclo de 5,5 km et course de 1 km. 9 .
Zegerscappel 59470 Nord Hauts-de-France associationzeste@gmail.com
