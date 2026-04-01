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Cross et marche solidaires Couffé

Cross et marche solidaires Couffé dimanche 12 avril 2026.

Adresse : Salle de sport

Ville : 44521 Couffé

Département : Loire-Atlantique

Début : dimanche 12 avril 2026

Fin : dimanche 12 avril 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : 6 6

Couffé

Cross et marche solidaires

Salle de sport Couffé Loire-Atlantique

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 09:30:00
fin : 2026-04-12

Date(s) :
2026-04-12

L’associaation Espoir Afrique organise un cross et une marche solidaires le dimanche 12 avril à Couffé.
3 parcours
-5,5 kms
-8 kms
-12 kms

Collation à l’arrivée.   .

Salle de sport Couffé 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire   espoirafrik@gmail.com

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English :

The Espoir Afrique association is organizing a solidarity cross-country run and walk on Sunday April 12 in Couffé.

L’événement Cross et marche solidaires Couffé a été mis à jour le 2026-04-08 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis

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