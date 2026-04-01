Cross et marche solidaires Couffé
Cross et marche solidaires Couffé dimanche 12 avril 2026.
Couffé
Cross et marche solidaires
Salle de sport Couffé Loire-Atlantique
Tarif : 6 – 6 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 09:30:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
L’associaation Espoir Afrique organise un cross et une marche solidaires le dimanche 12 avril à Couffé.
3 parcours
-5,5 kms
-8 kms
-12 kms
Collation à l’arrivée. .
Salle de sport Couffé 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire espoirafrik@gmail.com
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English :
The Espoir Afrique association is organizing a solidarity cross-country run and walk on Sunday April 12 in Couffé.
L’événement Cross et marche solidaires Couffé a été mis à jour le 2026-04-08 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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