Couffé

Cross et marche solidaires

Salle de sport Couffé Loire-Atlantique

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 09:30:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

L’associaation Espoir Afrique organise un cross et une marche solidaires le dimanche 12 avril à Couffé.

3 parcours

-5,5 kms

-8 kms

-12 kms

Collation à l’arrivée. .

Salle de sport Couffé 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire espoirafrik@gmail.com

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English :

The Espoir Afrique association is organizing a solidarity cross-country run and walk on Sunday April 12 in Couffé.

L’événement Cross et marche solidaires Couffé a été mis à jour le 2026-04-08 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis