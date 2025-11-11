Cross national du 11-novembre 2025 Chartres

Rendez-vous incontournable de la saison, le cross national du 11-novembre vous attend de pied ferme pour sa nouvelle édition. Inscrivez-vous vite en ligne et vivez en temps réel toute l’émotion de la course à pied, au départ du stade Jacques-Couvret sur le site des Grands-Prés.

Les tracés empruntent le redoutable trail de Seresville, épreuve reine d’une vingtaine de kilomètres à laquelle s’ajoute le speed trail de Lèves, parcours deux fois plus court et davantage destiné aux athlètes débutants. Sans bien évidemment omettre la marche nordique des vitraux (elle aussi déployée sur dix kilomètres) ainsi que les courses scolaires, le cross découverte pour les non-licenciés et plusieurs épreuves classées par catégories, programmées dans la foulée tout au long de la journée. À vous de jouer ! .

English :

A not-to-be-missed event of the season, the November 11th national cross-country race awaits you with bated breath. Register online now and experience the thrill of running in real time, starting from the Jacques-Couvret stadium on the Grands-Prés site.

German :

Der Cross National du 11-novembre, ein unumgänglicher Termin der Saison, erwartet Sie in seiner neuen Ausgabe. Melden Sie sich schnell online an und erleben Sie die Emotionen des Laufens in Echtzeit. Der Start erfolgt im Stade Jacques-Couvret auf dem Gelände der Grands-Prés.

Italiano :

Evento imperdibile della stagione, la corsa campestre nazionale dell’11 novembre è attesa con il fiato sospeso per la sua ultima edizione. Iscrivetevi subito online e vivete tutta l’emozione della gara in tempo reale, con partenza dallo stadio Jacques-Couvret sul sito dei Grands-Prés.

Espanol :

Cita ineludible de la temporada, la carrera nacional de campo a través del 11 de noviembre espera con impaciencia su nueva edición. Inscríbase ya en línea y viva en tiempo real toda la emoción de la carrera, con salida en el estadio Jacques-Couvret, en el recinto de Grands-Prés.

