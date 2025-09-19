CROSS OUEST-FRANCE PAYS DE LA LOIRE Bois de l’Epau Le Mans

CROSS OUEST-FRANCE PAYS DE LA LOIRE Bois de l’Epau Le Mans vendredi 16 janvier 2026.

Le cross Ouest-France-Pays de la Loire est devenu le cross n° 1 en France et classé dans le top 3 des plus grands cross européens.

Au programme de cette 43ème édition à l’Arche de la Nature du Mans

– les traditionnels cross pour toutes les catégories d’âge, la boucle des familles, le Canicross…

– des courses en nature 5km au Féminin, 10km Nature, trail semi-nocturne.

– des marches nordiques

– un Relais Open (nouveauté 2026) une épreuve collective à partager en famille ou entre amis ! .

Bois de l’Epau Arche de la Nature Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 83 72 20 cross@ouest-france.fr

English :

The Ouest-France-Pays de la Loire cross has become the number one cross in France and is ranked in the top 3 of the biggest European crosses.

German :

Der Ouest-France-Pays de la Loire-Crosslauf wurde zum Crosslauf Nr. 1 in Frankreich und rangiert unter den Top 3 der größten europäischen Crossläufe.

Italiano :

L’incrocio Ouest-France-Pays de la Loire è diventato l’incrocio numero uno in Francia ed è classificato tra i primi 3 dei maggiori incroci europei.

Espanol :

El cruce de Ouest-France-Pays de la Loire se ha convertido en el número uno de Francia y se sitúa en el top 3 de los mayores cruces europeos.

