Cross Road Music #2 par l’école des Arts de Tonneins La Gabarre Tonneins

Cross Road Music #2 par l’école des Arts de Tonneins

La Gabarre 33 Boulevard François Mitterrand Tonneins Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Cross Road Music #2 par l’école des Arts de Tonneins

Cross Road Music #2 par l’école des Arts de Tonneins

Invités spéciaux école de musique de Bazas et d’Astaffort .

La Gabarre 33 Boulevard François Mitterrand Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 79 45 99

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English : Cross Road Music #2 par l’école des Arts de Tonneins

Cross Road Music #2 by l’école des Arts de Tonneins

L’événement Cross Road Music #2 par l’école des Arts de Tonneins Tonneins a été mis à jour le 2026-03-21 par OT Val de Garonne