Cross Road Music #2 par l’école des Arts de Tonneins La Gabarre Tonneins
Cross Road Music #2 par l’école des Arts de Tonneins La Gabarre Tonneins samedi 28 mars 2026.
Cross Road Music #2 par l’école des Arts de Tonneins
La Gabarre 33 Boulevard François Mitterrand Tonneins Lot-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Cross Road Music #2 par l’école des Arts de Tonneins
Cross Road Music #2 par l’école des Arts de Tonneins
Invités spéciaux école de musique de Bazas et d’Astaffort .
La Gabarre 33 Boulevard François Mitterrand Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 79 45 99
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English : Cross Road Music #2 par l’école des Arts de Tonneins
Cross Road Music #2 by l’école des Arts de Tonneins
L’événement Cross Road Music #2 par l’école des Arts de Tonneins Tonneins a été mis à jour le 2026-03-21 par OT Val de Garonne
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