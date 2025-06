Cross & Swim + 18 ans – Ferrette 24 juillet 2025 18:30

Début : Jeudi 2025-07-24 18:30:00

fin : 2025-07-24 19:30:00

2025-07-24

Exercices aquatiques pour un entraînement complet. certificat médical nécessaire (inscriptions et renseignements sur place à partir du 2 juin.

Alternez des exercices terrestres autour de la discipline « Crossfit » et des exercices aquatiques, pour un entraînement complet.

Renforcez votre corps, améliorez votre endurance et tonifiez vos muscles tout en vous amusant!

Animé par les maîtres-nageurs-sauveteurs.

Pour tout public (adulte) chaque exercice proposé comporte des variantes plus ou moins faciles.

savoir nager Prévoir un maillot de bain, une paire de baskets, une tenue de sport et une bouteille d’eau.

Certificat médical obligatoire (renseigements à l’accueil)

Inscription sur place à partir du 2 juin, places limitées. .

20 rue des Habsbourg

Ferrette 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 36 20

English :

Aquatic exercises for a complete workout. Medical certificate required (registration and information on site from June 2).

German :

Wasserübungen für ein komplettes Training. ärztliches Attest erforderlich (Anmeldung und Informationen vor Ort ab dem 2. Juni.

Italiano :

Esercizi in acqua per un allenamento completo. È richiesto il certificato medico (iscrizioni e informazioni in loco dal 2 giugno).

Espanol :

Ejercicios acuáticos para un entrenamiento completo. Se requiere certificado médico (inscripción e información in situ a partir del 2 de junio).

