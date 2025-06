Crossfit géant Charleville-Mézières 28 juin 2025 07:00

Ardennes

Crossfit géant Place Ducale Charleville-Mézières Ardennes

Début : 2025-06-28

fin : 2025-06-28

2025-06-28

Activité de cohésion des sapeurs du 3e Régiment du Génie pour les blessés de l’armée de terre.

Place Ducale

Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 55 69 90

English :

Cohesion activity by sappers from the 3rd Engineer Regiment for wounded soldiers.

German :

Kohäsionsaktivität der Sappeure des 3. Pionierregiments für die Verwundeten der Armee.

Italiano :

Attività di coesione dei genieri del 3° Reggimento Genio per i soldati feriti.

Espanol :

Actividad de cohesión de los zapadores del 3º Regimiento de Ingenieros para los soldados heridos.

